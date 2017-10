Arjen Lubach grijpt naast de Zilveren Televizier-Ster

Arjen Lubach heeft naast de Zilveren Televizier-Ster gegrepen. Wilfred Genee won. Ook Beau van Erven Dorens maakte kans op de prijs.

Lubach, afkomstig uit Lutjegast, was genomineerd voor zijn rol als presentator van Zondag met Lubach. In dat tv-programma op NPO3 wordt wekelijks het nieuws op satirische wijze besproken.

Nominatie Gouden Televizier-Ring

Zondag met Lubach is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, die later op de avond wordt uitgereikt. Bij het programma is Janine Abbring eindredacteur. De Groningse is oud-journaliste van RTV Noord.

