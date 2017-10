Sloop casino duurt maximaal een half jaar

De sloop van het afgebrande pand van Holland Casino gaat van start op maandag 23 oktober en duurt maximaal een half jaar. Dat is woensdagavond gezegd op een bewonersbijeenkomst op het Stadhuis in Groningen.

Op de bijeenkomst waren alleen mensen uitgenodigd die hun huis moeten verlaten tijdens de sloop. Dat zijn in totaal 50 mensen. Het gaat om zes adressen van het Pepergasthuis aan de Peperstraat en om zes woningen aan het Schuitendiep.

Maximaal vijf weken

Mensen die aan de Peperstraat wonen moeten hooguit enkele dagen uit hun woning. Het is onbekend wanneer ze uit hun woning moeten.

Dat is bij de zes woningen aan het Schuitendiep een ander verhaal. Die inwoners moeten rekenen op enkele weken, maximaal vijf. In de zes huizen zitten voornamelijk studentenkamers. Ze moeten hun woning verlaten zodra de sloop begint op 23 oktober.

Vallende gevelplaten

De vijftig mensen moeten hun woning verlaten omdat de kans bestaat dat betonnen gevelplaten tijdens de sloop naar beneden komen. Die platen zitten rondom het hele gebouw.

'De kans is klein dat ze naar beneden komen, maar er is wel een kans. Safety first', zo laat een woordvoerder van de gemeenten Groningen weten. De sloopkogel gaat als eerste in de voorkant van het gebouw.

Holland Casino betaalt

Diegene die uit hun huis moeten, krijgen per persoon een dagvergoeding. Die vergoeding wordt betaald door Holland Casino. Een woordvoerder van het casino wil geen uitspraken doen over de hoogte van het bedrag.

Gedupeerden kunnen zelf op zoek naar vervangende woonruimte, maar de gemeente heeft ook een aantal opties. Het gaat dan vooral om hotelkamers waar de mensen tijdelijk in kunnen trekken.

Volgende bijeenkomst

Volgende week dinsdag is er opnieuw een bijeenkomst. Dan zijn niet alleen alle omwonenden, maar ook de aangrenzende ondernemers welkom.

