Rob spot appende automobilisten

(Foto: RTV Noord)

Het aantal verkeersongevallen op provinciale en rijkswegen in Groningen en Drenthe is in de afgelopen jaren met ruim 30 procent toegenomen.

Deskundigen wijten dat aan het toegenomen gebruik van smartphones door automobilisten. Rob stapte met Jos Vrieling, verkeerspsycholoog bij Arcadis, in de auto, op jacht naar appende automobilisten.