Wolff verspeelt koppositie bij WK dammen

Wolff op het jeugd-WK in 2015 (Foto: youth.wcdraughts.com)

Wouter Wolff is zijn koppositie bij het WK dammen in Estland kwijt. De achttienjarige Stadjer verloor in de zevende ronde van Guntis Valneris. De Litouwse grootmeester is de nieuwe koploper met negen punten. Wolff zakte naar de vijfde plaats met zeven punten.

Wolff was tot dusver de grote verrassing op het WK. Van de twaalf finalisten is hij de enige die niet de titel internationaal grootmeester achter zijn naam heeft. Hij beging in de beginfase van de partij tegen Valneris een opzichtige fout die zijn nederlaag inleidde. Wie volgt Boomstra op? In totaal worden tot en met 15 oktober elf partijen gespeeld, waarna de winnaar bekend is. Die mag in 2018 een tweekamp spelen tegen uittredend wereldkampioen Roel Boomstra, die net als Wolff in de stad Groningen woont. Lees ook: - Wolff pakt koppositie bij WK dammen

