Gedenkplek voor verkeersslachtoffer opnieuw vernield

Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een gedenkplek langs de Hogeweg in Zuidlaren vernield.

Dat meldt RTV Drenthe.

Vorig jaar september werd dezelfde gedenkplek ook al stuk gemaakt. De plek was gecreëerd voor het slachtoffer van een dodelijk ongeluk dat tien jaar geleden plaatsvond bij de kruising van de Hogeweg met de Winkelakkers.

'Niet de eerste keer'

'De nabestaanden komen hier nog dagelijks om een kaarsje aan te steken. Het is niet de eerste keer dat deze plek slachtoffer is van vandalen. Ongeveer een jaar geleden hebben vandalen deze plek ook al eens vernield', is te lezen op de Facebookpagina van Buurtpreventie Zuidlaren.

Volgens de beheerders van de Facebookpagina is de familie ontdaan door de vernieling en wil ze graag weten wie het gedaan heeft.

