Aankoop machinefabriek gaat niet zonder slag of stoot

Plannen voor de aankoop en sloop van de machinefabriek in het centrum van Roodeschool stuitten donderdagavond op de nodige kritiek van de gemeenteraad van Eemsmond. Uiteindelijk ging de raad akkoord, ondanks zorgen van de partijen over de onzekere financiering van het project.

Met de verhuizing van landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof uit het centrum van Roodeschool wil het college ook de machinefabriek weg hebben. Na de sloop moet de grond geschikt gemaakt worden voor de bouw van drie goedkope nieuwbouwwoningen.

Het project kost 330.000 euro. Ruim 210.000 euro moet komen van subsidies van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie. Het is alleen nog niet zeker of Eemsmond die subsidies wel krijgt.

'Best veel geld'

'Als dat niet rondkomst, kost het ons na verkoop van de kavels 270.000 euro. Dat is best veel geld voor drie woningen', zei D66-raadslid Peter op 't Holt.

Coalitiepartij Gemeentebelangen, met vijf zetels de grootste in Eemsmond, stond op het punt om tegen het plan te stemmen. Raadslid Eltjo Dijkhuis vroeg zich af waarom de gemeente zo'n haast maakt. Ook zegt hij dat er in de gemeente veel meer bedrijven zijn die weg moeten uit dorpscentra. Alle dorpen moeten volgens hem gelijk worden behandeld.

Reeks saneringen

'Wat gaat u doen voor Eppenhuizen, Usquert en Zandeweer? Begint u met een reeks saneringen?', vroeg hij aan CDA-wethouder Harrie Sienot.

Die antwoordt dat de machinefabriek in Roodeschool een geval apart is. De gemeente moet haast maken om de subsidies rond te krijgen. Aangezien de gemeente ook kavels wil verkopen op de naastgelegen locatie van Oosterhof, is het nodig ook de fabriek te saneren.

Niet alle rotte kiezen aanpakken

'We kunnen niet alle rotte kiezen aanpakken, daar is geen geld voor. Als het past in onze plannen en je kunt tot een akkoord komen, dan kan het wel. Het is dus geen saneringsronde, maar elke keer maatwerk', aldus Sienot.

Met de toezegging vooraf meer info te geven en te onderzoeken of er meer van dit soort gevallen zijn, ging ook Gemeentebelangen akkoord met het plan. Pas als alle subsidies rond zijn, wordt de fabriek daadwerkelijk gesloopt.

