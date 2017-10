Toekomstplannen Wagenborgen zijn vergrijsd

'We hebben het over de toekomstplannen van Wagenborgen, maar waar is de toekomst? Waar is de jeugd?', vraagt dorpeling Sanne Sannes zich hardop af tijdens de bijeenkomst over de toekomst van het dorp.

Zo'n veertig belangstellenden onder wie leden van Dorpsbelangen Wagenborgen en inwoners van het dorp informeren donderdagavond de gemeenteraad van Delfzijl over de toekomstplannen. In het rapport daarover staat hoe ze het dorp leefbaar willen houden en hoe ze ervoor willen zorgen dat jonge gezinnen naar het dorp trekken.

Groot Bronswijk

Een belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van het terrein van Groot Bronswijk. Eind negentiende eeuw is op dat terrein een psychiatrisch ziekenhuis gebouwd. In 1960 kreeg het de naam Groot Bronswijk. Wagenborgen stond door de aanwezigheid van het ziekenhuis bekend als zorgdorp.

Die naam wil Dorpsbelangen in ere herstellen door op de plek van het oude ziekenhuis een medisch centrum te bouwen met een huisarts, een fysiotherapeut en een psycholoog.

Het terrein van Groot Bronswijk is enkele tientallen hectares groot. Dorpsbelangen is van plan om een deel daarvan als park aan te leggen. 'Zodat het aantrekkelijk is voor toeristen en voor de inwoners van het dorp', zegt Nico Oosterom die namens Dorpsbelangen aan de toekomstplannen heeft gewerkt.

Kindcentrum

Daarnaast is het al bekend dat in 2018 wordt gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum dat halverwege 2019 klaar moet zijn. In het kindcentrum komen basisschool De Kronkelaar en peuteropvang Kids2b.

Daarover maken omwonenden zich nog wel zorgen. 'Het kindcentrum komt zo'n vijftig meter van onze woning vandaan', zegt Fiona Schrage, die erbij zegt dat ze ondanks dat blij is het met het kindcentrum. 'Maar kan het gebouw niet op een grotere afstand worden geplaatst, zodat wij nog wat van onze vrije woonruimte overhouden?'

Schrage laat weten dat zij namens meer omwonenden spreekt en graag serieus aan tafel wil meepraten over de plannen. 'Anders zijn wij helaas genoodzaakt om bezwaarprocedures te starten en dat is niet iets wat wij willen.'

Krimp en vergrijzing

In het rapport wordt ook veel aandacht besteed aan bevolkingskrimp en de toenemende vergrijzing. Zo zijn er plannen om woningen te bouwen waarin mensen tot op hun oude dag kunnen wonen. In de villa die op de kop van het terrein staat komen mogelijk zorgappartementen voor dementerende ouderen.

Sannes en Schrage vinden dat de toekomstplannen wel erg zijn gericht op de vergrijzing. 'Ik herken mij daar niet in', zegt Schrage die een jong gezin heeft. 'Om mij heen wonen nog meer jonge gezinnen en ik zie dat het aantal ook toeneemt.'

'Gemiste kans'

Sannes vindt het een gemiste kans dat er geen jongeren bij het gesprek met de gemeenteraad zitten. Maar volgens raadslid Tiny Buiter van Fractie 2014 laten zij zich ook nauwelijks zien. Sannes ziet dat anders.

'Ik zie veel jongeren die betrokken zijn bij het dorp. Maar misschien moet de gemeente ze wel persoonlijk uitnodigen voor een gesprek, zodat jullie ook een beeld krijgen van hoe zij erover denken', zegt hij.

Buiter ziet daar wel brood in en zegt te gaan kijken hoe de gemeenteraad in een later stadium de jongeren er alsnog bij kan betrekken.

Starterswoningen

Daarnaast benadrukt Oosterom dat er in de toekomstplannen ook rekening is gehouden met een jongere doelgroep. 'We hebben ook plannen voor betaalbare kleine starterswoningen, zodat jongeren hier kunnen blijven of terug kunnen keren.'

Ook sluit Oosterom niet uit dat Dorpsbelangen nog om tafel gaat met de jongeren. 'Het rapport is een levendig document en kan elk moment aangepast worden.'

Anderhalf jaar klaar

Dat blijkt ook wel nodig, want in april 2016 was het rapport al klaar. Maar doordat de gemeente lang heeft onderhandeld over de grond van het Groot Bronswijk-terrein heeft het anderhalf jaar geduurd voordat de plannen worden besproken.

Op 2 november neemt de gemeenteraad van Delfzijl een besluit over de toekomstplannen van Wagenborgen. 'En daarna kunnen wij aan de slag', zegt Oosterom zelfverzekerd over een goede afloop.

