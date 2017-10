Bijna heel Midwolde heeft een reflecterend huisnummer

Binnenkort hebben bijna alle adressen in Midwolde een reflecterend huisnummer. Hierdoor kunnen hulpdiensten sneller het juiste adres vinden in het donker.

In een eerste fase kon de Dorpsvereniging Midwolde al 87 reflecterende huisnummers plaatsen. Binnenkort komen daar nog eens 73 bij en dan hebben 160 van de 165 adressen in het dorp zo'n huisnummer.

Oproep

Een paar jaar geleden deden ambulancechauffeurs in de media een oproep om iets te doen aan slecht zichtbare huisnummers, vooral in landelijk gebied met weinig straatverlichting. Dat is door de Dorpsvereniging Midwolde opgepikt.

Wel zelf kopen

Jos Leber is de drijvende kracht achter het project. Hij zocht naar mogelijkheden om gezamenlijk bordjes in te kopen. Er kwam ook financiele steun van het ondernemersfonds van Leek en een subsidie van de provincie Groningen. En uiteindelijk kunnen de Midwolders voor 23,50 euro een paaltje met een reflecterend huisnummer aanschaffen.

Uitbreiding

Het project breidt zich inmiddels ook uit naar Enumatil, Den Horn en Lettelbert waar zaterdag bij tweehonderd adressen een reflecterend huisnummer wordt geplaatst.

