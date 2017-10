Motoragenten halen verkeersovertreders van de weg

De politie heeft donderdagmiddag en -avond een verkeerscontrole gehouden in de stad Groningen. Dat leverde volgens het verkeersteam Noord-Nederland 'veel overtredingen' op.

De politie meldt op Facebook welke zaken allemaal zijn beboet. Het gaat onder meer om meer dan 30 kilometer per uur te hard rijden, niet handsfree bellen, door rood rijden en rijden zonder rijbewijs.

Keuringsstation

Daarnaast zijn 27 voertuigen naar het RDW keuringsstation in Groningen gebracht voor controle. Daar bleek onder meer dat auto's te gladde banden hadden, verlichting niet in orde was, uitlaten lek waren en bromfietsen waren opgevoerd.