Woudagemaal verrijst in Legiomuseum in Grootegast

Vrijwilliger Andre Scholte van het Legiomuseum in Grootegast gaat binnenkort beginnen met een nieuwe megaklus. Hij gaat de komende maanden het Woudagemaal in het Friese Lemmer met legoblokjes nabouwen.

Er is enige haast bij, want het nagebouwde miniatuur stoomgemaal moet één van de trekpleisters worden op een manifestatie in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018. De opdracht is afkomstig van het Wetterskip Fryslan. Normaliter wordt er alleen op donderdagavond gebouwd door vrijwilligers, maar vanwege de haast gaat Scholte alleen aan de slag en werkt hij er thuis ook aan.

Met fototoestel

Binnenkort gaan medewerkers van het museum gewapend met fototoestel naar het Friese stoomgemaal. Daar krijgen ze ook bouwtekeningen van het gemaal, dat op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco staat, in handen. Het is de eerste keer dat bij het Legio Museum een project wordt nagebouwd dat op deze lijst staat.

Martinitoren

Eerder bouwden de vrijwilligers de Martinitoren en de Brandaris, de vuurtoren van Terschelling na. Het nagebouwde Woudagemaal, zal na de manifestatie in Leeuwarden, een plekje krijgen in het Legiomuseum.

