Oplichter Anne K. ook in hoger beroep tot celstraf veroordeeld

De 53-jarige Anne K. uit Winschoten is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf voor oplichting. Het gerechtshof legde de man 32 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk op.

In april 2015 werd hij door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat is bijna gelijk aan de straf die hij nu in hoger beroep heeft gekregen.

Terugbetalen

De man woonde in Eelde toen de rechtbank destijds over hem oordeelde. Er werd toen ook beslist dat hij zijn vrouwelijke slachtoffers ruim 19.000 euro terug moet betalen. Dit vindt het Hof ook.

In de periode van januari 2010 tot december 2013 knoopte de man via datingsites kortdurende relaties aan met vier vrouwen. Hij trekt snel bij hen in en taxeert hun financiële situatie. Uiteindelijk laat hij de vrouwen berooid achter. In twee gevallen nam hij de auto van het slachtoffer mee.

Behandeltraject

Ook huurde hij een appartement in Zweeloo, een chalet in Eext en verbleef hij in een bed&breakfast in Assen. Zonder te betalen vertrok de man. Zelf ontkende hij, maar toch zag het Hof voldoende bewijs om hem te veroordelen.

Het gerechtshof hield rekening met de broze gezondheid van de man. Hij heeft diabetes en mist daardoor een onderbeen. Daarnaast wordt hij behandeld in een psychiatrische kliniek. Die behandeling moet hij voortzetten.

