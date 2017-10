Lopend Vuur: Mij krijg je niet uit de auto

(Foto: Alex Mihis)

Nog nooit legden Nederlanders zo veel kilometers af in de auto als in 2016. We legden samen 118,5 miljard kilometer af in de auto, een stijging van 2,2 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging heeft vooral te maken met de groei van de economie. Zo zouden mensen sneller een eigen auto kopen. Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat we veel tijd kwijt zijn aan woon-werkverkeer. Autorijden is niet goed voor het milieu. En het aantal files neemt toe. De komende jaren bijvoorbeeld wordt de stad Groningen steeds slechter bereikbaar. Aan de andere kant is het wel makkelijk om even snel de auto te pakken. Wat doe jij? Praat mee Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord). Vorige stelling Donderdag was de stelling: 'Wie uitzonderlijk presteert moet meer kunnen verdienen dan een minister'. Ruim 67% van de stemmers was het oneens. In totaal is 2.102 keer gestemd.