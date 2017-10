Janneke Vos krijgt column op Radio Noord

Janneke Janneke

Elke zondag in Twij Deuntjes

Vanaf 15 oktober is Janneke Vos terug op Radio Noord met verhalen over haar leven in Roemenië. Vos vertrok 10 jaar geleden met haar man Ad naar Oarbe de Mures om daar een geitenboerderij te gaan runnen. De geiten en herders zijn inmiddels verdwenen maar de verhalen zijn talrijk. Laat u meenemen in de wondere wereld van Janneke Vos. Vanaf zondag om 11:30 elke week in Twij Deuntjes op Radio Noord. In december gaat Janneke het theater in om daar haar verhalen te vertellen.