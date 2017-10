Groningse studenten: eerst geld, dan meedoen aan Solar Challenge

Studenten aan de Groningse universiteit en de Hanzehogeschool willen meedoen aan de volgende editite, in 2019, van de World Solar Challenge in Australië. Ze zijn al bezig met het werven van fondsen en het vormen van een team.

De laatste editie van de Bridgestone World Solar Challenge is nog maar nauwelijks afgelopen; met de Technische Universiteit Delft als winnaar, het begint al te kriebelen bij de Groningse studenten.

Zestien mensen

Zij vatten eerder dit jaar het plan op om, naast de techneuten van de universiteiten van Twente, Eindhoven en Delft met een eigen team aan de start te verschijnen. Inmiddels hebben ze al een club van 16 mensen om zich heen verzameld die niet alleen de auto moeten bouwen, maar ook de hele organisatie en fondsenwerving voor hun rekening moeten nemen.

Miljoen euro

'We moeten nu ongeveer een miljoen euro inzamelen bij investeerders en andere donateurs. We worden daarbij geholpen door de universiteit en de Hanzehogeschool. Die hebben bijvoorbeeld ook gezorgd dat twee van ons bij de laatste editite van de Solar Challenge poolshoogte konden nemen,' zegt woordvoerster Claar Meerstadt.

Concurrentiestrijd in eigen land

Bij de race moeten auto's zo snel mogelijk een parcours van 3000 kilometer afleggen, uitsluitend op zonne-energie. De TU van Delft heeft dit officieuze wereldkampioenschap al zeven keer gewonnen. Het Solar Team Eindhoven won bovendien al drie keer de titel voor praktische zonneauto's, voor meerdere inzittenden.

Toch gaan de Groningers graag de uitdaging graag aan. 'Wij zien dit als onze kans om een steentje bij te dragen aan de energietransitie. Wat dat betreft zitten we hier in Groningen ook goed, met het Energy Transition Centre en de Energy Academy Europe op steenworp afstand. Daarmee gaan we nauw samenwerken' zegt initiatiefnemer Jeroen Brattinga, zelf derdejaars student elektrotechniek aan de HHG.

Presentatie binnenkort

Twee teamleden zijn nog in Australië waar ze de race van 2017 hebben bijgewoond. Het team presenteert zich later onder meer bij de Noordelijke Klimaattop en het Let's Gro festival in de stad.

