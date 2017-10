Verkeerscampagne voor blinden: 'Je voelt je ontzettend kwetsbaar'

Oversteken op de Vismarkt in Groningen. Dat is altijd goed uitkijken. Maar hoe doe je dat als je blind of slechtziend bent?

'De fietsers razen voor en achter je langs', vertelt Bert Vos uit Tolbert. Zijn zicht is nog maar vijf procent, waarmee hij 'functioneel blind' is. 'Dat wat ik nog zie, kan ik niet gebruiken om een goede inschatting van de situatie te maken', legt Vos uit. Altijd voorrang Hij is vrijdag op de Vismarkt in het kader van het project 'Stop voor de Witte Stok'. Deze verkeerscampagne moet mensen erop wijzen dat mensen die met een geleidestok lopen, altijd voorrang hebben. Wethouder Paul de Rook van de stad en CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik krijgen ook een masker op en mogen kijken of ze veilig over straat kunnen met behulp van de witte stok. Hindernisbaan 'Het is echt een hindernisbaan voor mensen. Wat me vooral stoort is dat er niet wordt op- of omgekeken door mensen', concludeert Kuik. 'Je hebt een gevoel van onzekerheid', vult De Rook aan. 'Je voelt je ontzettend kwetsbaar. Daarnaast zetten mensen de fietsen gewoon op blindegeleideplekken neer. Dat kan echt niet.' Gevaarlijke situaties De Vos is blij dat ook bestuurders inzien dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan voor mensen die blind of slechtziend zijn. 'Mijn belangrijkste tip: geef ons voorrang. We hebben er recht op, maar niet iedereen weet dat.' Lees ook: - 'Als ze me loslaat, weet ik niet waar ik naartoe moet'

