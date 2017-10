Satelliet Tropomi gelanceerd: 'Het is nog te vroeg om te juichen'

Met lichte spanning volgden medewerkers van het Instituut voor Ruimte Onderzoek SRON in Groningen de lancering van satelliet Tropomi. De Groningers werkten mee aan de technologie voor de satelliet.

Tropomi gaat vanuit de ruimte de luchtvervuiling in kaart brengen. Ook levert het data die gebruikt kan worden voor klimaatonderzoek.

Ontspannen

'Het meeste werk is gedaan in Utrecht, maar hier werken we - net als in Utrecht - aan de technologie om de vervuiling in kaart te brengen', legt SRON-medewerker Gert de Lange uit.

Het Groningse onderzoek zal vooral worden gebruikt in toekomstige satellietmissies. 'Daarom zaten we ook iets ontspannender te kijken naar de lancering.' Die vond plaats in Rusland.

Rustige reacties

Wie denkt dat de raketlancering voor de satelliet gepaard ging met een countdown en een groot gejuich achteraf, komt bedrogen uit. Er wordt koeltjes gereageerd op de werkvloer.



Juiste baan

'Het is nog te vroeg om te juichen', aldus De Lange. In de loop van de middag wordt er weer contact gemaakt en kan gekeken worden of Tropomi in de juiste baan om de aarde terecht is gekomen. Vooralsnog lijkt het erop dat alles goed is gegaan.

