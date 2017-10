Dit weekend in Groningen: oldtimers, het Noorderplantsoen opruimen en geschiedenis

Het wordt mooi weer dit weekend. Oudewijvenzomer, zoals weervrouw Harma Boer het noemt. Alle reden dus om erop uit te gaan in de provincie. We doen een aantal suggesties waar je naartoe kan.

Oude auto's in Leek

Een bijzondere auto op de 22ste Oldtimer & Classic beurs in Sportcentrum Leek dit weekend: een Peugeot uit 1903 die betrokken was bij het eerste ongeluk met dode afloop in Limburg. Het is eveneens een van de oudste auto's die je aantreft op de beurs, waar allerlei klassiekerverenigingen samenkomen om hun puntgave klassiekers te tonen. Van Volkswagenbussen tot Solex-brommers, van MG's tot A-Ford: je komt ze allemaal tegen op de ongeveer 8000 vierkante meter. Een kaartje kost 8,50 euro per dag.

Noorderplantsoen opruimen

Je hebt er gebarbecued, gelegen en gebierd. Nu tijd om het op te ruimen? Ronald Kaatee en Tineke en Tonny Evers houden ook dit weekend weer een grote najaarsschoonmaak in het Noorderplantsoen in Stad. Deze zaterdag kan je jezelf om 11.00 uur aanmelden bij restaurant Zondag. Voor zakken, grijpers en handschoenen wordt gezorgd. Voor een plakje cake trouwens ook.

Ach, lieve tijd...

Dat geschiedenis niet saai is, bewijst de Dag van de Groninger Geschiedenis, in de Groninger Archieven in Stad. Van 11.00 tot 17.00 uur kan je je daar bijvoorbeeld vergapen aan een unieke verzameling muntschatten. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zo mogen ze met een schatkaart door de archieven, om te ontdekken waar de activiteiten verstopt zijn. Of een fotolijstje maken van een zelf stukgeslagen bord. Want scherven brengen geluk.

Film kijken vanuit je auto

Een vertrouwd beeld uit oude films: lekker een film kijken vanuit je auto, in een drive-in bioscoop. Zaterdagavond kan het ook in Winschoten. Daar worden twee films vertoond, 'in all American style', volgens de organisatie. Om 18.30 uur draait voor de kleintjes de film De Smurfen en het Verloren Dorp, om 21.00 uur Fast & Furious 8. Kosten: 25 euro per auto, met maximaal twee volwassenen. Kinderen mogen gratis mee. En dan steun je ook het goede doel. Want de opbrengst gaat naar de stichting Vrienden van Lucas, die zich inzet voor patiënten van het Ommelander Ziekenhuis.

Op een grote paddenstoel...

Onder zomerse omstandigheden alvast genieten van de herfst, dat kan zondag bij het Paddenstoelenfestival op Landgoed Ennemaborg. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur kunnen bezoekers op zoek naar de tientallen soorten paddenstoelen die op het landgoed voorkomen. En er zijn bijzondere theatervoorstellingen. Kinderen die verkleed komen als prins, prinses, lakei of koning worden geschminkt.

Goed weekend!

