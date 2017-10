Gedupeerden aardbevingen moeten langer wachten op duidelijkheid versterking

Onder andere inwoners van Ten Boer, Delfzijl en Appingedam, die gedupeerd zijn door de aardbevingen in het Groninger gasveld, zullen langer geduld moeten hebben voordat ze duidelijkheid krijgen over de aanpak van de schade aan hun woning.

Het gaat om bewoners van huizen die eind 2016 en in 2017 zijn geïnspecteerd. Ze hebben een brief gekregen van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarin meldt hij dat het Centrum Veilig Wonen (CVW) meer tijd nodig heeft voor het berekenen van de schade aan de woningen.

Tegenstrijdige meningen

Normaal staat hier een half jaar voor. Maar het duurt langer, omdat bouwkundige experts het niet eens zijn met elkaar: 'Meer tijd is nodig omdat specialisten verschillende standpunten hebben over het versterken van vloeren, funderingen en de ondergrond. Hierover moet duidelijkheid komen. Ook zijn er op dit moment te weinig specialisten om te berekenen of versterking van uw (huur)woning nodig is', schrijft de NCG.

Vanaf 2018

Onder meer achthonderd huishoudens en bijna vijftig bedrijven in Ten Boer hebben de brief van Alders ontvangen. Daarin belooft de NCG alles in het werk te stellen zo snel mogelijk voor duidelijkheid te zorgen, maar dat wordt niet eerder dan volgend jaar. Ook belooft hij te onderzoeken hoe verdere vertraging in de toekomst kan worden voorkomen.

Wél advies

Inwoners van wie het huis in 2016 is geïnspecteerd, ontvangen tussen 1 november en 22 december wél een versterkingsadvies voor hun woning. Ook dit versterkingsadvies verschijnt ruim na de afgesproken tijd van zes maanden.

