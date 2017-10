Basisplek voor Drost; Mahi start in de spits tegen AZ

Jesper Drost keert terug in de basis van FC Groningen voor het duel met AZ. Hij speelt in plaats van de geschorste Tom van Weert.

Lars Veldwijk en Todd Kane stonden vrijdagochtend weer op het trainingsveld, maar werkten een apart programma af. Zij zijn er zondag niet bij.

Kasper Larsen ontbrak vrijdagochtend ook. Of hij bij de selectie zit, wordt zaterdag bekeken.

De ommekeer

Vorig seizoen betekende de thuiswedstrijd tegen AZ de ommekeer voor de FC. Na een dramatische start van het seizoen werd pas in de tiende wedstrijd voor het eerst gewonnen: 2-0 in eigen huis tegen AZ.

Oppermachtig in de play-offs

In de play-offs om Europees voetbal troffen beide ploegen elkaar opnieuw. Toen was AZ oppermachtig. Zowel in Alkmaar als in Groningen won de ploeg van trainer John van den Brom met 4-1.

Rotterdamse tikken

AZ begon dit seizoen uitstekend. In de eerste vijf wedstrijden werd vier keer gewonnen. Alleen PSV was met 3-2 te sterk in Eindhoven op de eerste speeldag. De laatste twee duels verliepen echter teleurstellend voor de Alkmaalders. Excelsior (0-2) en Feyenoord (0-4) zetten AZ in eigen huis te kijk.

FC Groningen Live

FC Groningen-AZ is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-AZ begint zondag om 14.30 uur.

FC op Facebook

De stemming onder supporters wordt rond de wedstrijd gepeild via Facebook Live. Daarnaast geven enkele supporters online hun mening in onze rubriek 'De twaalfde man'.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Reijnen, Warmerdam; Drost, Bacuna, Doan, Jenssen, Idrissi; Mahi.