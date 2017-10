Groninger familiebedrijf Eldering viert 125-jarig bestaan

Het bouwbedrijf Eldering-De Vries in Hoogkerk viert vrijdag haar 125-jarig bestaan. Het familiebedrijf overleefde twee wereldoorlogen, economische recessies, ontelbare crisissen en veranderingen in de bouw.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werkten er bij de aanleg van 'Plan Zuid' in Hoogkerk 150 mensen. Toen vorig jaar Rias Eldering, de vijfde generatie Eldering, het roer overnam had het bedrijf nog tien werknemers.

Het bedrijf werd in 1892 opgericht door de timmerman-aannemer Cornelis Hermanus Eldering, die vanuit het Friese Suameer neerstreek in Hoogkerk. Dat was het begin van een familiebedrijf dat behalve aannemers ook architecten voortbracht.

Siep Eldering is de vierde generatie die in het bedrijf werkte.

Wij zorgden voor werkgelegenheid in Hoogkerk Siep Eldering

Ik ben altijd al betrokken geweest bij het bedrijf. Mijn eerste konijnenhok is hier ook gemaakt Rias Eldering

Vorig jaar is de leiding van het bedrijf overgenomen door de vijfde generatie: Rias Eldering

Het laatste jaar gaat het weer goed met het bedrijf, het personeelsbestand is al weer verdubbeld en overal in Stad en Ommeland wordt er weer door het bedrijf gebouwd en verbouwd. Het bedrijf heeft de naam van één van de venoten, De Vries, inmiddels laten vallen en gaat weer verder onder de oude naam: Eldering.