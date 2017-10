Snookeren is een serieuze zaak: 'De avond van tevoren moet je vroeg op bed'

Snookeren op het hoogste niveau in Groningen. Het leek sinds 2005 een illusie. Maar er is weer hoop. Dit seizoen speelt er opnieuw een team in de eredivisie.

Het is een serieuze bezigheid. Ook op een trainingsavond. Je hoeft nog net niet te fluisteren. Daarvoor staat de muziek ook aan de harde kant bij Cue Action, de thuisbasis van de acht fanatieke snookerspelers uit Groningen.

Stilte

'Tijdens wedstrijden moet je wel stil zijn en zacht praten. Dat is beter voor de concentratie', vertelt Ronald Renner. Hij is de meest ervaren speler en haalde zelfs een keer de laatste zestien bij het NK snooker. Een hele prestatie, vindt-ie zelf.

De competitie in de eredivisie is inmiddels twee speelronden oud. Twee keer werd er verloren. De spelers raken er niet van onder de indruk zo vroeg in het seizoen.

'We willen erin blijven'

'Ik weet voor zestig procent zeker dat we in de eredivisie blijven' zegt Davith Hiwat. Zijn teamgenoot Don Ruiter vult hem aan. 'We willen erin blijven en dat is ook zeker mogelijk.'

Hij en Hiwat behoren nog niet tot de beste vier spelers van het team. De sterkste vier worden opgesteld. Zaterdag is de thuiswedstrijd tegen Vlaardingen.

Ver reizen

Dat het een serieuze aangelegenheid is, vertelt Ruiter: 'De avond van tevoren moet je vroeg op bed gaan. Want we moeten soms heel ver reizen en dan moet je wel om acht uur 's morgens in de auto zitten.'

Het geeft tegelijkertijd aan hoe klein de sport is. Behalve in Groningen is er in het noorden geen eredivisieteam. In het westen van het land wordt er wel op grote schaal gespeeld.