Prins Constantijn opent E-lab op Harens Lyceum

Hoog bezoek voor de leerlingen van het Harens Lyceum vrijdagmiddag. Daar opende prins Constantijn het nieuwe E-lab. 'Groningen moet een voorbeeld voor anderen worden', vindt hij.

Het E-lab staat vol met technische snufjes. 'Bijvoorbeeld een 3d-printer of een robotarm', vertelt Joyce Dekker van Openbaar Onderwijs Groningen, waar het Harens Lyceum onder valt.

Vanaf groep 1

Het E-lab is vorig jaar ontwikkeld door de scholengroep. 'We willen de leerlingen klaarstomen voor de banen van de toekomst', omschrijft Dekker. 'Ze moeten kennismaken met allerlei digitale ontwikkelingen.'

Een goede zaak, vindt prins Constantijn. 'Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Die krijgen veel te weinig les in digitale ontwikkelingen. Ik hoop dat de ontwikkeling in Groningen doorzet en dat anderen dit ook oppakken.'

Ruimte voor ontwikkeling

Het E-lab in Groningen is voor kinderen vanaf groep 1 en loopt door tot aan de examenklas. En er komen meerdere E-labs. Daarvoor ondertekenen onderwijsorganisaties en de gemeente Groningen vrijdag ook een convenant, de zogenoemde 'digideal'.

Prins Constantijn is daar blij mee. 'De functie van onderwijs is volgens mij om kinderen op te leiden zodat ze de kansen kunnen pakken. Dan moeten we ze ook de instrumenten geven om dat te doen. We moeten ze dus de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.'

