De goudschat van Feerwerd: 'Uniek in Nederland'

'Ik wist dat we iets bijzonders in handen hadden.' Wat heet: Henk Hoen vond in 1971 in Feerwerd samen met een collega een van de grootste goudschatten ooit in Nederland: 642 gouden munten. De schat is zaterdag voor het publiek te bekijken op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Hoen was als 21-jarige gasfitter aan het werk bij een boerderij aan de Aduarderdijk in Feerwerd, toen hij de schat vond. In Noord Vandaag vertelt hij zijn verhaal.

'Ik zat onder de vloer, mijn collega zat onder de vloer in de andere kamer. Het was een uur of twaalf, we zouden eten. Dus ik gooide mijn looplamp zo naar het luik. En daar blonk iets. Ik ging terug om te kijken en vond een muntje. 'Als je er nog eentje vindt, wil ik er ook wel een hebben', zei mijn collega. Zo gezegd, zo gedaan...'

'Ruilen voor mijn gouden horloge?'

Maar Hoen had er nog geen idee van hoe waardevol de schat was. 'De munt werd bekeken door een man die daar ook aan het werk was. 'Wil je hem ruilen tegen mijn gouden horloge?' Toen dacht ik: 'Hé, hier is meer aan de hand'.'

Geheim

Aanvankelijk hielden Hoen en zijn collega de vondst van de meer dan 600 munten geheim. 'Veertien dagen lang. We wisten niet wie we konden vertrouwen.' Toen ze er toch mee naar buiten traden, bleek de schat 50.000 gulden waard. De helft was voor de grondeigenaar, Hoen en zijn collega kregen ieder 12.500 gulden.

'Heel bijzondere schat'

Het Groninger Museum kocht de schat. 'Een heel bijzondere schat. Een grote schat, maar het is vooral bijzonder dat hij bij elkaar is gebleven', zegt de huidige conservator Egge Knol. 'De schat van Feerwerd is uniek in Nederland.'

De goudschat van Feerwerd, maar ook een aantal andere goudschatten uit de Groninger bodem, zijn zaterdag tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis te bekijken in de Groninger Archieven.