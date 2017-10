Agenten even weg, politieauto vernield

(Foto: Politie Groningen Stad) (Foto: Politie Groningen Stad)

Aan de Ypemaheerd in de stad-Groningse wijk Beijum is donderdagavond een politieauto vernield. De politie is op zoek naar de vandalen en eventuele getuigen.

Agenten rukten na een melding uit en parkeerden de auto. Bij terugkeer bleek dat de voorruit en de motorkap waren beschadigd. De daders konden toeslaan omdat de wagen onbeheerd geparkeerd stond. De wagen stond geparkeerd bij de voetbalkooi ter hoogte van de Amkemaheerd.