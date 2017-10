'Groningen-AZ is de lamme tegen de blinde'

FC Groningen treedt zondagmiddag in het eigen Noordlease Stadion aan tegen AZ. 'De lamme tegen de blinde', zegt verslaggever Klaas Jan Bos van NH, de regionale omroep van Noord-Holland.

AZ is dit seizoen nogal wisselvallig en ook Groningen is met horten en stoten op gang gekomen. 'Het gaat allemaal niet zo best en er zijn heel wat blessuregevallen bij AZ', zegt Bos. 'Dus Groningen zou best eens zijn kans kunnen ruiken. De druk ligt er wel een beetje op hoor bij AZ. Ze staan achtste en dat vindt iedereen in Noord-Holland veel te laag.'

Volgens Elwin Baas, FC Groningen-watcher van RTV Noord, kan het publiek in elk geval een mooie wedstrijd verwachten. 'Vaak zijn het wel leuke wedstrijden, AZ komt meestal om te voetballen.'

'De slechtste wedstrijd van vorig seizoen'

Vorig seizoen won Groningen thuis met 2-0 van de club uit Alkmaar. Bos, in het verleden werkzaam voor RTV Noord: 'De slechtste wedstrijd van AZ van vorig seizoen. En ze hadden er aardig wat.' In de play-offs kreeg Groningen daarentegen twee keer met 4-1 een draai om de oren van AZ.

'Wat is er aan de hand bij Groningen?'

Eén ding moet Bos nog van het hart: 'Ik ben een Veenkoloniaal, volg Groningen op de voet. Wat mij zo opvalt: AZ heeft een heel sterke jeugdopleiding. Maar wat is er bij Groningen aan de hand? De jeugdploegen presteren niet goed, er wordt weinig talent afgeleverd. Hoe kan dat?'

'Ze zijn een inhaalslag aan het maken, maar AZ heeft op dit moment zelfs een betere jeugdopleiding dan bijvoorbeeld Ajax', stelt Baas. 'Het staat er enorm goed voor. Meerdere talenten van AZ die de overstap konden maken naar Ajax, hebben dat niet gedaan. Dat zegt ook wel wat.'

