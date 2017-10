170-jarig Praedinius Gymnasium 'verknocht aan de stad'

(Foto: Wikipedia.nl)

Het Praedinius Gymnasium in de stad Groningen bestaat 170 jaar. En dat wordt gevierd. Zaterdag is er een reünie, mét muziek. 'Het Praedinius gaat de 21ste eeuw in, dus we gaan dansen op een dj.'

Annet Henssen, docente Engels, kijkt ernaar uit. 'Dik feest! We pakken flink uit.' Op vrijdag waren de 880 leerlingen en zestig docenten van de school in de binnenstad van Groningen te vinden, waar ze een zogenaamde 'city game' speelden. Zingende straatmuzikant 'Daarvoor moeten ze allemaal opdrachten volbrengen, zo goed en zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld een filmpje maken van een rare situatie, of een straatmuzikant vragen of hij een liedje wil zingen met het woord Praedinius erin. Of het woord Praedinius vormen, door in de vorm van letters op de grond te gaan liggen.' 'Diepgeworteld in de binnenstad' 'Wij zijn een stadsschool, diepgeworteld in de binnenstad. Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen iets gaan doen in de binnenstad, waar wij zo aan verknocht zijn.' De school zit in een statig gebouw, op een A-locatie: naast de Stadsschouwburg. 'Wij zijn geen elite', benadrukt Henssen. 'Wij zijn een school voor iedereen. Waar je ook woont, Haren, Paddepoel: dat interesseert ons helemaal niks. Je bent welkom.' Lees ook: - Leerlingen Praedinius dingen mee naar KNAW-prijs

- Leerlingen Praedinius Gymnasium maken winnende vogelkijkhut