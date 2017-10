Chloorlek op Chemiepark snel onder controle

(Foto: FPS / Jos Schuurman (montage))

Bij het bedrijf Lubrizol op het Chemiepark in Delfzijl is vrijdagmiddag even voor 15 uur een chloorlek ontstaan. Daarbij is een kleine hoeveelheid chloor weggelekt.

De bedrijfsbrandweer van het Chemiepark kon de vloeistof zelf opruimen. De brandweer van Delfzijl hoefde niet in actie te komen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het Amerikaanse bedrijf Lubrizol mengt in haar fabriek op het Chemie Park Delfzijl chloor en PVC-poeder. Zo ontstaat gechloreerde PVC.