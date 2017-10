Oude muurschildering ontdekt in Winschoter stadhuis

In het oude gedeelte van het gemeentehuis in Winschoten is een muurschildering ontdekt van meer dan 100 jaar oud.

De muurschildering werd ontdekt tijdens renovatiewerkzaamheden door medewerkers van het bedrijf Cor Buist. De gemeente Oldambt schakelde vervolgens Robert Jalink in, erelid van stichting Oud Winschoten en groot kenner van de Winschoter geschiedenis.

Grote historische waarde

Jalink ging op onderzoek uit en ontdekte de grote historische waarde van de muurschilderingen.

'Deze vorm van kunst is vermoedelijk rond 1910 aangebracht', zegt hij. 'Dat is zo'n 15 jaar na de bouw van het oude gedeelte van het Winschoter Stadhuis, want het Stadhuis is een Rijksmonument en stamt uit 1895.'

Voormalige politiekamer

Volgens Jalink gaat het om een bijzonder muurschildering. 'Ik heb ontdekt dat het om een voormalige politiekamer moet gaan. Er zijn toen een aantal ruimtes samengevoegd en in 1910 is de wand erin gezet waarbij de decoratie is toegevoegd.'

IJdelheid en begeerte

Jalink vertelt dat er twee apen in beeld zijn, die een zak geld in handen hebben. Dat straalt volgens de amateurhistoricus de zonden ijdelheid en begeerte uit. 'En het zou kunnen dat dit de dieven die zich in deze politiekamer moesten melden, moest afschrikken.'

Of de muurschildering na de ontdekking een prominente plek in het Winschoter stadhuis blijft houden, is nog niet duidelijk.