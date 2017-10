Raakt Eurosonic Noorderslag na negen jaar de EBBA's kwijt?

Ze worden al sinds 2009 uitgereikt in Groningen: de European Border Breakers Awards (EBBA). Maar dat kan in januari wel eens voor het laatst zijn. De EBBA's krijgen daarna mogelijk een nieuwe locatie.

De EBBA's zijn ooit opgericht door de Europese Commissie en de Europese Radio Unie. Ieder jaar krijgen tien debuterende artiesten die succesvol zijn buiten de eigen landsgrenzen een EBBA.

Adele, Stromae en Dua Lipa

In het lijstje met winnaars staan artiesten als The Script, Adele, Stromae, Mumford & Sons, The Common Linnets, Afrojack, Lukas Graham en Dua Lipa. Stuk voor stuk kregen deze hitmachines de afgelopen acht jaar in Groningen een EBBA toegewezen.

Hamburg

Drie jaar geleden was er ook al een kaper op de kust: het Reeperbahn Festival in Hamburg wilde de EBBA's graag overnemen. Toen bleek de Groningse lobby succesvol. Dat kunstje willen Stad en provincie graag herhalen en daarom zijn ze in Brussel opnieuw aan het lobbyen geslagen.

EBBA's versterken Eurosonic

'We hebben een aantal officials gesproken om te kijken wat we kunnen doen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

'De EBBA's versterken Eurosonic Noorderslag, want daarom komen er veel Europese platenmaatschappijen naar Groningen en dat trekt weer bands aan', vertelt Gräper. 'Eurosonic Noorderslag staat ook stevig zonder EBBA's, maar het is een meerwaarde om het festival door te ontwikkelen.'

Supermooi

Gräper houdt een positief gevoel over aan de gesprekken in Brussel. 'De officials zien dat er kwaliteit wordt geleverd bij Eurosonic Noorderslag', zegt ze. 'Maar we zitten echt nog in het voortraject van de gunning. We hopen dat we de awards weer voor een aantal jaar naar Groningen kunnen halen, dat zou supermooi zijn.'

