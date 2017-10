Als student medicijnen legde Jelle Pieter de Boer uit Groningen contact met de violiste die hij zo bewonderde: Ida Haendel.

Sinds hun eerste ontmoeting fotografeert hij haar. Nu heeft hij zijn eerste expositie, in het Groninger Forum.

Stoute schoenen

Ruim zes jaar geleden zocht de Groningse student contact met Ida Haendel. Hij speelde zelf viool. Volgens Jelle Pieter de Boer is Haendel de grootste violiste van haar tijd, met een uniek geluid. Via de documentairemaker Paul Cohen kwam hij in contact met haar.

Op een avond, na een glas wijn, durfde hij haar te bellen. 'Ze nam op en zei 'hello' en toen moest ik wel. Ik zei: 'This is Jelle Pieter de Boer from the Netherlands. Ahhhh from Groningen. Yes. Dat was het antwoord van Ida.'

Hechte vriendschap

Na dat bewuste telefoontje werd De Boer uitgenodigd in London, voor een uitgebreide lunch. Van daaruit groeide een hechte vriendschap.

'We hebben twee grote raakvlakken. Zij is enorm geïntereseerd in de geneeskunde en ik in haar vioolspel. Het klinkt misschien gek, zo'n innige band tussen een 89-jarige dame en een 36-jarige arts. Het is wel een enorm leeftijdsverschil, maar zo voelt dat helemaal niet', legt De Boer uit.

Huisarts of toch fotograaf?

De Boer heeft Haendel nu al tientallen keren bezocht en gefotografeerd in Miami, haar woonplaats. En heeft zich daardoor ontwikkeld als fotograaf.

'Ik ben vier dagen per week huisarts; de rest van de week houd ik me bezig met de fotografie. Dat heeft zich wel ontwikkeld hoor, zo ver was ik een paar jaar geleden nog niet.'

Expositie in het Groninger Forum

Tot eind deze maand is de expositie te zien in het Groninger Forum. Ida Haendel vindt het bijzonder, alhoewel ze soms schrikt van haar eigen foto's.

'Ze had het misschien fijner gevonden dat ik haar fotografeerde in haar jongere jaren. Maar zo is het leven', verklaart de Boer. 'Dat hoort erbij en dat ziet zij ook.'