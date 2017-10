Koppelende kapsters gaan op zoek naar ideale match

Wie weet nou meer persoonlijk dingen van je, dan de kapper? Dat dachten de kapsters van Bliss Kappers in Groningen. Ze zijn afgelopen week een eigen 'datingservice' begonnen.

Een klant vroeg onlangs aan kapster Karin Bosch of ze nog een leuke man voor haar kende. Bosch kende er een heleboel op basis van de gesprekken in de kappersstoel, maar had alleen geen contactgegevens van de heren.

Aanvullen

Als oplossing ligt sinds afgelopen week een boek in de kapsalon waarin vrijgezelle klanten zich mogen voorstellen. 'Als een klant geïnteresseerd is, leg ik het boek tijdens het knippen op schoot en schrijft hij ter plekke op wat hij wil.'

Stiekem vullen de kapsters de informatie in het boek aan. 'Wij pikken dingen op', zegt Miranda van der Wolde. 'Dus dat gaan we erbij zetten.' Op medewerkers na, mag niemand in het koppelboek kijken.

Minder oppervlakkig

De kapsters kiezen uit de inschrijvingen de ideale match, is het idee. Vooralsnog staan er nog maar tien mensen in het boek en is er nog niemand op date geweest.

Volgens de kappers is hun dateservice een stuk minder oppervlakkig dan datingapps. 'Op Tinder ga je af op het uiterlijk', zegt Bosch. 'Maar omdat wij zoveel persoonlijke dingen van ze weten, is het koppelen op basis van persoonlijkheid.'