Nieuwe bewoners energiezuinige woningen komen bijna allemaal uit Stad

90% van de bewoners van de 49 nieuwe huurwoningen aan de Melisseweg in Groningen komt uit de stad zelf. Dat blijkt uit een enquête van verhuurder MVGM. Door de behoefte aan meer woningen maakte de gemeente bekend dat aan de Melisseweg nog eens 60 (koop)woningen gebouwd zullen worden.

Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde vrijdag officieel de laatste sleutel van de energiezuinige en aardbevingsbestendige woningen. Fenna Nicolai en Arjen Terpstra ontvingen de sleutel met plezier.

Volgens MVGM laat de uitkomst zien dat er grote behoefte is aan huurwoningen in de vrije sector met een huur vanaf 800 euro per maand. Door te investeren in deze middeldure huurwoningen blijft een belangrijke groep mensen voor de stad behouden.

'Belangrijke doelgroep'

Volgens investeerder AMVEST zijn het vooral 1- en 2-persoons huishoudens, jonge gezinnen en oudere stellen tussen de 55 en 65 jaar die juist deze woningen willen huren. 'Ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeenten zich realiseren hoe belangrijk deze doelgroepen zijn voor de dynamiek', zegt woordvoerder Wim Wensing.

'Zíj houden de economie draaiende. Vooral de jonge één- en tweepersoons huishoudens verdienen goed en geven het geld ook weer uit. Dat realiseert de gemeente Groningen zich gelukkig goed, maar de meeste gemeenten kunnen nog wel wat hulp gebruiken.'

Duizenden woningen nodig

Wethouder Roeland van der Schaaf: 'We hebben becijferd dat er duizenden woningen met een huur van 700 tot 1.100 euro nodig zijn in Groningen. Er moeten dus honderden per jaar bijkomen en daar moeten we mee aan de slag, ook voor Meerstad, het Suikerterrein en Reitdiep. We moeten tempo maken, de vraag is hoog!'

