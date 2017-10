'Geld of personeelstekort boeit ons niet, wij willen duidelijkheid'

Teleurstelling alom bij inwoners van het aardbevingsgebied. Drieduizend huishoudens zitten nog langer in onzekerheid over de versterking van hun woning. 'Toen we de brief zagen, dachten we al dat er niet veel soeps in zou staan', zegt Harnold Pomp, inwoner van Delfzijl Noord.

Geschreven door Martin Drent

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bracht de gedupeerden donderdag op de hoogte van de vertraging. Deskundigen zijn het niet eens over de te nemen maatregelen en er zijn te weinig specialisten. In spanning afwachten Pomp woont in een sociale huurwoning van Acantus. Een halfjaar geleden zijn metingen verricht bij zijn huizenblok. Even verderop zijn in een pilot negen woningen versterkt en verduurzaamd. Pomp wacht samen met zijn vrouw en dochter in spanning af wanneer zij aan de beurt zijn. Daar wordt hij zat van: 'Wat moet je ervan denken als het continue langer duurt? Dan heeft het weer met geld te maken, dan met personeelstekort, dat boeit ons als burger allemaal niet. Wij willen duidelijkheid.' Slecht binnenklimaat De versterking zelf ziet de familie Pomp overigens ook niet naar uit. Buren in de versterkte woningen klagen over een slecht binnenklimaat. 'Het is eigenlijk uitstel van executie, wil ik bijna zeggen', zegt Pomp. Alders belooft de huishoudens begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven. Lees ook: - Gedupeerden aardbevingen moeten langer wachten op duidelijkheid versterking

