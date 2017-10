Melkveehouders boos over afschaffen grupstal

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat zuivelcoöperatie FrieslandCampina moet terugkomen op het besluit om de zogeheten grupstal in de ban te doen. De zuivelcoöperatie wil vanaf 2018 geen nieuwe boerenleden meer die werken met een grupstal. Huidige leden met zo'n stal mogen geen nieuwe exemplaren bouwen of bestaande uitbreiden. Volgens FrieslandCampina hebben de afnemers

aangegeven liever geen melk uit grupstallen te willen hebben, omdat die dieronvriendelijk zouden zijn.

1100 boeren met een grupstal

De koeien in een grupstal staan vastgebonden aan een hek. Via een goot, een grup, worden uitwerpselen afgevoerd. De dieren kunnen dus niet rondlopen, maar wel gaan liggen. Er zijn in Nederland nog ongeveer 1100 boeren met zulke stallen.

Ligboxenstal

Volgens FrieslandCampina wil de consument liever melk van koeien in een zogeheten ligboxenstal. Daar kunnen de koeien vrij rondlopen, hun uitwerpselen verdwijnen in de gehele stal door een rooster in de mestkelder. Ze hebben de beschikking over boxen waar ze kunnen liggen, en de dieren kunnen naar het voerhek komen als ze willen eten. Veel consumenten vinden dat diervriendelijker.

'Allebei even wit en schoon'

Maar volgens Cor Dijkema uit Westerwijtwerd, een van de boeren met een grupstal, hebben de dieren het bij hem ook goed. Hij vindt de bemoeienis van FrieslandCampina te groot: 'Ze moeten de melk gewoon afnemen. of hij nu uit een grupstal komt of uit een ligboxenstal. Het is allebei even wit en schoon.'

Vermenselijken

Dijkema wordt gesteund door voorzitter Harm Wiegersma van de NMV. 'Dit stalsysteem verdient het niet om zo in de ban gedaan te worden', zegt hij. 'In hoeverre moeten we de koe vermenselijken? In mijn beleving hoeft dat niet zo.'