Oostwold in actie voor fietssnelweg aan noordkant A7

Inwoners van Oostwold willen dat de nieuwe fietsroute van Leek naar Groningen aan de noordkant van de A7 wordt aangelegd. Een handtekeningenactie moet hun eis kracht bij zetten.

Tussen Leek en Stad wordt een zogeheten Fietsroute Plus aangelegd. Dat is een extra breed fietspad. Onder meer tussen Zuidhorn en Stad en tussen Winsum en Stad liggen al dergelijke 'fietssnelwegen'.

Twee boerderijen

Voor de route van Leek naar Stad onderzoek de provincie nog of die ten noorden of ten zuiden van de A7 moet komen. Voor de inwoners van Oostwold is het duidelijk: de route moet aan hun kant van de snelweg liggen. Arnaud Sprenger is één van de initiatiefnemers van de actie: 'Met alle respect, maar aan de zuidkant staan twee boerderijen, van de noordelijke variant profiteren de inwoners van Oostwold, Enumatil en Den Horn.'

Gevaarlijke wegen

Volgens Sprenger moeten fietsers uit de drie dorpen nu over gevaarlijke, smalle wegen naar de stad fietsen. Bovendien staan die wegen vaak vol met 'blik' van automobilisten die files op de A7 willen ontwijken. Een fietsroute aan de noordkant lost deze problemen in één klap op, stelt Sprenger.

Nauwelijks obstakels

Bovendien is het fietspad volgens de initiatiefnemers eenvoudig aan te leggen. 'Vanaf het viaduct bij Lettelbert tot aan het Stadspark in Groningen kom je nauwelijks obstakels tegen', aldus Sprenger.

Actie

Binnenkort gaan de initiatiefnemers huis aan huis door Oostwold om handtekeningen in te zamelen. Inwoners van andere dorpen kunnen via Facebook hun steun laten blijken. Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan Provinciale Staten.

