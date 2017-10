Auto te water, brandweer redt vrouw van het dak

(Foto: Niels Akkerman/FPS)

De brandweer heeft vrijdag aan het begin van de avond aan de Driebondsweg in Stad een vrouw die met haar auto in de sloot was gereden van het dak van de wagen bevrijd.

De vrouw raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in de sloot. Eenmaal op het dak van de auto geklommen, wachtte ze de hulpdiensten af. De brandweer kreeg haar uiteindelijk met behulp van een ladder veilig aan de wal.