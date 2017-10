'We krijgen zondag een prachtige dag met heel veel zon. Ideaal voor mensen die willen fietsen of gaan barbecueën!' Dat zegt RTV Noord weervrouw Harma Boer.

'De zon is dan matig tot vrij krachtig en komt uit het zuiden. De temperatuur zal rond de 20 of 21 graden liggen', zegt Boer. In de nacht van zondag op maandag is het 12 of 13 graden en komen er mistbanken.

Lees ook:

Het weer in Groningen