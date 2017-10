Minstens één dode aangetroffen in woning

Het Jufferpad is door de politie afgezet (Foto: Sander Graafhuis/112Groningen) Het Jufferpad is door de politie afgezet (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Aan het Jufferpad in Haren zijn zaterdagochtend in een woning 'één of meerdere doden' aangetroffen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De straat is afgezet. De politie is een groot onderzoek gestart. De traumahelikopter en de ambulance zijn aanwezig. Daarnaast zijn rechercheurs en medewerkers van de forensische opsporing onderweg naar Haren. Aanvankelijk was de brandweer opgeroepen om schermen te brengen, maar dat is anders opgelost.