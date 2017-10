Doden in woning zijn vrouw en kind (update)

De doden in de woning aan het Jufferpad in Haren zijn een vrouw en een kind. De mannelijke bewoner is door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee.

De politie kreeg zaterdagochtend een melding dat in de woning een 'ernstig incident' had plaatsgevonden. In het huis troffen agenten de vrouw en het kind aan. Daarna werd een man die ook in het huis was aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht.

Onderzoek

Politiewoordvoerder Sylvia Sanders spreekt van een misdrijf, maar wat er in de woning is gebeurd is nog onbekend. De forensische dienst en de recherche doen een sporenonderzoek in het huis en de omgeving. Daarnaast is er een buurtonderzoek gestart. De straat is afgezet.

Opvang

De gemeente Haren heeft een opvanglocatie voor buurtbewoners opgezet in buurthuis Mellenhorst. Daar zijn naast medewerkers van de gemeente ook medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig.

