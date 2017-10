AkzoNobel haalt schipper Tienpont uit Volvo Ocean Race

Amper 24 uur voor de start van de Volvo Ocean Race heeft Team AkzoNobel Groninger schipper Simeon Tienpont weggestuurd. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse zeilteam heeft de 35-jarige Nederlander zich schuldig gemaakt aan contractbreuk. Details daarover wilde hij niet prijsgeven.

AkzoNobel wil op zeer korte termijn een nieuwe schipper aanstellen. Zaterdag staat de eerste havenrace op het programma, in de baai van de Spaanse stad Alicante. De tocht over de wereld duurt zo'n acht maanden. De eerste etappe begint volgende week zaterdag en gaat van Alicante naar Lissabon. De finish van de race is eind juni in Den Haag.

Onrust

Eerder stapte de zeilster Annemieke Bes uit Haren uit het team van Tienpont. Daar kreeg ze van Tienpont geen garantie dat ze alle etappes mocht meevaren. Daarom stapte Bes uit het team. Later kreeg ze een plek aan boord van het team uit Hong Kong.

Zeven zeiljachten

Aan de race doen zeven zeiljachten mee, waarvan er twee onder Nederlandse vlag varen: Team Brunel van schipper Bouwe Bekking en Team AkzoNobel, dat zich ruim een jaar geleden als eerste deelnemer presenteerde.

De Nederlandse multinational had Tienpont gestrikt als schipper van de boot. Hij deed twee keer eerder mee aan de Ocean Race, in 2005-2006 als 'rookie' in de talentenboot van Team ABN AMRO en twee jaar geleden voer hij twee etappes mee aan boord van Team Vestas Wind.

Tienpont won twee keer de prestigieuze America's Cup met de Amerikaanse boot Oracle. Hij kreeg in 2013 de Conny van Rietschoten Trofee als zeiler van het jaar.

Bemanning

'Ik kan niet wachten om te beginnen', zei Tienpont vorig jaar tijdens de presentatie bij de pier van Scheveningen. 'Ik ga er alles aan doen om de race te winnen.' De schipper mocht zelf zijn bemanning samenstellen, waarmee hij zich maanden voorbereidde.

Eén dag voor de start werd Tienpont vanwege contractbreuk geloosd.

