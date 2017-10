Grote schoonmaak: 'Het plantsoen is onze achtertuin'

Bierdopjes, snoeppapiertjes, glas. Het is een kleine opsomming van het afval in het Noorderplantsoen. Het zijn de restanten van een zomer waarin gebarbecued en geborreld is. Maar nu is het tijd voor een grote najaarsschoonmaak.

Ronald, Tineke en Tonny hebben acht jaar geleden besloten om twee keer per jaar het Noorderplantsoen grondig aan te pakken. 'De gemeente maakt de paden goed schoon maar wij vinden in de bosjes nog van alles', vertelt Tineke Evers. 'Het Noorderplantsoen is onze achtertuin. We maken er de hele zomer met veel plezier gebruik van, en zo kunnen we iets kleins terugdoen'.

Spuiten en messen

Het gaat vooral om glas en bierdopjes, een paar jaar geleden was dat wel anders. 'We zien echt vooruitgang in het Noorderplantsoen', zegt Tineke. 'Er zijn ook jaren geweest waarin we spuiten en messen van junks vonden'.

Iedereen is welkom

Aan de grote schoonmaak doen ruim twintig mensen mee. 'We waarderen iedereen die ons meehelpt, al is het een kwartiertje', vertelt Tineke. De schoonmaak duurt van 11:00 uur tot 12:30 uur.

