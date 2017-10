Tweede kind in huis Haren is ongedeerd (update)

Bij het huis zijn zwarte schermen geplaats (Foto: Sander Graafhuis/112Groningen)

In de woning aan het Jufferpad in Haren waar zaterdagochtend de lichamen van een vrouw en een kind zijn aangetroffen, was nog een kind aanwezig. Volgens de politie is het kind ongedeerd.

Er is een man in het huis aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee slachtoffers. Zwarte schermen Het huis aan het Jufferpad is afgeschermd met zwarte schermen. De politie doet in de woning en in de buurt een sporenonderzoek. Opvang Buurthuis Mellenhorst werd ingericht als opvanglocatie voor buurtbewoners. Er waren medewerkers van de gemeente Haren en slachtofferhulp aanwezig. Halverwege de middag sloot de opvanglocatie weer.

