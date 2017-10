Lunchen met de koning: 'Hij wilde het geheim van onze boekhandel weten'

Koning Willem Alexander en koningin Maxima hielden vrijdag de halfjaarlijkse lunch voor Nederlanders die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Ook twee Groningers prikten een vorkje mee: Jan Riemer en zijn zoon, van boekhandel Riemer uit Stad.

Riemer werd afgelopen december uitgeroepen tot beste zelfstandige winkelier van Nederland.

Grote eer

De prijs, een uitnodiging voor een koninklijke lunch, verraste Riemer. 'Ik dacht: wat overkomt ons? Lunchen bij de koning en koningin is een grote eer. We hebben ons mooiste pak aangetrokken en zijn samen afgereisd naar Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar werden we met alle egards ontvangen, inclusief een saluut van de marechaussee. Kom maar binnen!'

[Quote±Jan Riemer - Eigenaar boekhandel Riemer:Het spannendste moment van de dag? Zelf de kabeljauw opscheppen!]

Smullen geblazen

Bij een blik op de menukaart liep het water vader en zoon al in de mond. 'Het was een driegangenlunch met prachtige gerechten. Het hoofdgerecht was een heerlijke kabeljauw. Die lag op een grote schaal en werd langsgebracht door een lakei. We moesten hem zelf opscheppen. Dat was nog wel het spannendste moment van de dag. Gelukkig heb ik niet gemorst.'

Goed gesprek

De circa dertig genodigden konden ook uitgebreid met het koninklijk paar spreken, vertelt Riemer. ´Mijn zoon heeft een uur lang naast koningin Maxima gezeten en zelf heb ik heel genoeglijk met de koning gesproken. Hij had er echt een studie van gemaakt met wie hij aan tafel zat. Hij wilde weten wat ons geheim was als boekwinkel en sprak over de boekenmarkt, die erg onder druk staat.'

'Zelf heeft hij trouwens weinig tijd om te lezen, alleen belangrijke stukken. Maar zijn dochters lezen wel erg graag.'