Buurtgenoot over drama in Haren: 'Vroeg of laat zou dit fout gaan'

De man, de vrouw en de twee kinderen van het Harener drama waren in beeld bij de gemeente Haren als probleemgezin. Dat bevestigt burgemeester Pieter van Veen aan RTV Noord.

'Dit gezin was bekend bij de gemeente', zegt de burgemeester van Haren. Buurtbewoners weten te melden dat het om een gezin gaat dat afkomstig is uit een land in Oost-Afrika.

'Het gaat om een moeder, een dochter en haar vriend met zijn zoontje', zegt buurtgenoot Arend Bralds. Hij woont enkele tientallen meters naast het huis waar het drama zich afspeelde.

Man en vrouw leefden niet altijd samen

Volgens Bralds woonde de man niet permanent bij de vrouw en de kinderen. Bralds zag de hulpdiensten vanochtend arriveren. 'Ik zag dat het jongetje op de arm naar buiten werd gedragen, hij was ongedeerd.'

De vrouw en haar dochter zijn vanochtend dood aangetroffen. Bralds weet te vertellen dat het meisje doofstom is. 'Ze zat op een speciale school hier vlakbij.'

Man mocht vrouw tijdelijk niet bezoeken

Volgens de buurman was er vaker overlast bij het gezin. 'Mijn bovenbuurman heeft een aantal keren de politie gebeld om aan te geven dat die man haar mishandelde. Hij had daarom ook een paar keer een verbod gekregen, hij mocht haar eigenlijk niet meer bezoeken', vertelt hij.

Bralds geeft aan dat buurtgenoten dit zagen aankomen. 'Vroeg of laat zou dit fout gaan. Je zag af en toe een politieauto verschijnen. Ik sprak een agent en hij vertelde me dat hij de vrouw en de dochter eens op de trein heeft gezet om hier weg te gaan.'



Ze leefden teruggetrokken. Je zag ze wel eens op straat. Zij groette dan heel vriendelijk. De man niet Buurtbewoner

'Blijkbaar hadden ze weer contact'

'Uiteindelijk kwam ze wel weer. Ik had de man ook een hele tijd niet gezien, maar sinds ongeveer een week zag ik ze weer samen over straat lopen. Blijkbaar hadden ze weer contact met elkaar.'

Veel contact kregen buurtgenoten niet met het gezin. 'Ze leefden teruggetrokken. Je zag ze wel eens op straat. Zij groette dan heel vriendelijk. De man niet, hij groette je nooit.'

Toch is de impact groot in Haren, ook bij Bralds komt dit hard aan. 'Je verwacht dit niet, het komt zo wel dichtbij.'

