Kerst in Noordbroek: nu al?!

In Noordbroek zit de kerststemming er al goed in (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Terwijl Harma Boer nog in de korte broek door Noordbroek fietst, knalt bij DeBeereshoeve Mariah Carey al uit de speakers met All I want for Christmas.

Kerst, je moet er toch nog niet aan denken? Nou, ondernemers anders wel. 'Als de

zomervakantie voorbij is, dan gaat bij ons de knop om en is het Kerst', vertelt

Wietze Snaak van wijnkoperij de Beereshoeve. 6 december 'Nederlanders hebben het altijd heel druk met Sinterklaas. Op 6 december

beginnen ze te stressen, want dan moet alles voor de Kerst geregeld worden. Die

stress zijn wij voor. Kerstpakketten en relatiegeschenken: het staat allemaal al

ingepakt in onze voorraad', aldus de ondernemer. Kerstmuziek Een halfjaar kerstmuziek in de winkel draaien gebeurt niet. 'Dat hebben we

speciaal voor het expeditie-team gedaan', vertelt Snaak. Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Stuur een bericht via de

Facebookpagina.