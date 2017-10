'De Buffel' trekt veel bekijks bij afscheidsrit

Fans gaan massaal op de foto met De Buffel (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord) De buffel in actie op zijn laatste rit (Foto: Enrico Schreurs)

De NS neemt in december afscheid van de DM'90, de laatste dieseltrein in de dagelijkse dienst. Vandaag was de afscheidsrit van 'De Buffel', zoals de trein genoemd wordt.

De trein rijdt dagelijks alleen nog maar tussen Zwolle, Kampen en Enschede. Vandaag werd ook Groningen aangedaan. Volgers Treinhobbyisten Mart van der Wijk en Enrico Schreurs hebben het parcours van de trein de hele dag met de auto gevolgd om foto's te maken. Voor Schreurs was Stadskanaal het mooiste fotomoment van de dag. 'Daar zijn de treinstellen nooit eerder geweest en het is voor mij een herkenbaar punt', vertelt de treinhobbyist. Station Musselkanaal Op het station in Musselkanaal maakt 'De Buffel' een fotostop. Normaliter rijdt

hier alleen nog de trein van museumspoorlijn STAR. 'Dit hadden jullie niet verwacht, hè?!', roept liefhebber Rene Terpstra tegen het expeditie-team. Ruim tweehonderd treinliefhebbers willen het beste shot maken en er wordt dus ook flink geroepen naar de mensen die in de weg staan. Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Stuur een bericht via de

