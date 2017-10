Jong FC Groningen kan verdediging Odin niet slechten

Jong FC Groningen-trainer Trainer Alfons Arts (Archiefbeeld) (Foto: JK Beeld)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Odin'59. Op sportpark Corpus den Hoorn was de ploeg van coach Alfons Arts alleen in de eerste helft de dominante ploeg. Een bres in de goed georganiseerde verdediging van de gasten werd er echter niet geslagen.

Meteen vanaf de aftrap nam de thuisploeg het initiatief. Ondanks veelvuldig balbezit werden er weinig grote mogelijkheden afgedwongen. Schoten van Kasper Oldenburger en Michael Breij gingen over het doel van Odin. In de 35e minuut draaide aanvoerder Breij fraai weg bij zijn tegenstander, maar hij wist geen vervolg te geven aan deze actie op de rand van het strafschopgebied. Afgekeurd doelpunt De beste kansen waren zelfs voor de laagvlieger uit Heemskerk. Vijf minuten voor rust bracht Groningen-doelman Jan Hoekstra redding op een gevaarlijke kopbal van Milo Cremers. Op slag van rust werd een doelpunt van Jurjen Dikker afgekeurd vanwege buitenspel. Bedenkelijk niveau Na de pauze zakte het spel van de Groningers naar een bedenkelijk niveau. Odin'59 kreeg meer balbezit en de thuisclub werd regelmatig in de verdediging gedrongen. In de 63e minuut was het Dikker die bijna profiteerde van een slechte pass van doelman Hoekstra, die uit positie was. Zijn schot van dertig meter zeilde net naast het verlaten Groningse doel. Redding De thuisploeg wist hier weinig tegenover te stellen. Spits Joël Donald kopte nog een keer in de armen van keeper van Dijk. Vlak voor tijd kreeg dezelfde Donald zijn hoofd niet genoeg tegen een bal uit een corner waardoor verdediger Jordi Tiktak op de lijn redding wist te brengen. De 0-0 was uiteindelijk een terechte eindstand. Stand Jong FC Groningen staat op de zevende plaats in de derde divisie, met twaalf punten uit acht wedstrijden. Lees ook: - Jong FC Groningen lijdt onnodige nederlaag tegen koploper Spakenburg

