Expeditie Grunnen ontmoet treinfanaten

Een groepje van zo'n tien treinhobbyisten staat bij het STAR-station in Musselkanaal. De dieseltrein DM'90 van de NS verdwijnt in december en vandaag is de afscheidsrit. De hele dag volgen de hobbyisten 'De Buffel' op de voet.

In de trein zitten ongeveer tweehonderd treinfanaten. Bij de fotostop in Musselkanaal rennen de fans massaal de trein uit om de beste foto te maken. 'Het is overweldigend hoeveel hobbyisten hier zo fanatiek mee zijn', vertelt treinfan Enrico Schreurs.

