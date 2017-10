Mountainbikers leven zich uit op nieuwe route in Lauwersoog

Mountainbikers rijden de nieuwe route in Lauwersoog (Foto: Twitter @ProvGroningen) De opening van de route in Lauwersoog (Foto: Twitter @ProvGroningen)

In Lauwersoog is zaterdag een nieuwe mountainbikeroute in gebruik genomen. De opening werd verricht door gedeputeerde Henk Staghouwer.