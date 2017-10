Lycurgus geeft Barneveld geen schijn van kans

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond ook hun tweede competitiewedstrijd van het seizoen eenvoudig gewonnen. Op bezoek in Barneveld werd Advisie/SSS binnen een uur met 3-0 verslagen.

De setstanden waren 25-13, 25-23 en 25-15 in het voordeel van Lycurgus.

Klasseverschil

Het team van coach Arjan Taaij liet er geen gras over groeien in Barneveld. De eerste set werd binnen een kwartier gewonnen. In de tweede set toonde SSS karakter en richtte zich op, maar in de slotfase trokken de Groningers nipt aan het langste eind. In de laatste set was het klasseverschil tussen beide ploegen te groot om er nog een echte wedstrijd van te maken.

Champions League

Vorige week moest Vallei Volley Prins er ook met 3-0 aan geloven. Na de overwinning in de Supercup tegen Orion is Lycurgus nog zonder nederlaag in de drie gespeelde competitieve wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Het eerstvolgende duel staat gepland op woensdag 18 oktober. Dan speelt Lycurgus in de voorronde van de Champions League de uitwedstrijd tegen KV Luboteni Ferizaj uit Kosovo. De return is op 26 oktober in MartiniPlaza.

Lees ook:

- Lycurgus begint competitie met overtuigende zege

- Lycurgus gaat voor alle prijzen

- Lycurgus verovert Supercup ten koste van Orion